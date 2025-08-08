Пет поколения носят носия, изработена преди 160 г. в родопско село

Пет поколения жени от фамилия Байкалови от доспатското село Змейца носят една и съща носия, изработена преди 160 години. Носията е направена през 1864 г. от прапрабабата на 63-годишната Юлияна Байкалова. Днес на празници и събития я облича нейната снаха – 35-годишната Велизара Байкалова.

"Носията представлява вълненик, изработен изцяло ръчно. Абата за него е направена вкъщи – тогава семейството е отглеждало овце и имало собствена вълна. Прапрабабата сама е боядисала абата, извезала е шарките, изтъкала престилката, направила е и плата за кърпата, както и терлиците в местен стил. Имало е и чорапи, но с времето се износиха и ги изхвърлихме. Пафтите също са изработени в семейството", разказва Велизара.

Някъде през годините е претърпяла промени – ръкавите са били отрязани заради поражения от молци. Велизара и Юлияна укрепили крехките участъци, подплатили украсите за главата, подобрили синците. Единственият нов елемент е ризата, тъй като оригиналната ленена и кълчищена риза не е устояла на времето. Юлияна разказва, че преди тях е носена от баба ѝ и майка.

Носията беше показана на празника на село Змеица. Велизара и синът й Джани участват в местна фолклорна група.