Конституционният съд приема престижен форум на Съда на ЕС

От 3 до 5 септември 2025 г. Конституционният съд на Република България ще бъде домакин на престижен форум, организиран от Съда на Европейския съюз. Международната конференция "EUnited in diversity" („Единни в многообразието") ще се проведе за първи път в София. За третото ѝ издание, за което е избрана българската столица, у нас ще пристигнат представители на юрисдикциите на 20 държави членки на ЕС. Срещата ще протече под мотото „Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС". Това съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд.

Конференцията "EUnited in diversity" се провежда на всеки две години. През 2021 г. в Рига, Латвия, Съдът на Европейския съюз постави началото на диалога с представители на конституционните съдилища на държави членки на ЕС с цел да се гарантира хармонично взаимодействие между правния ред на Съюза и националните правни системи. Тази инициатива продължи във второто издание на конференцията през 2023 г. в Хага, а в началото на септември ще бъде надградена у нас под домакинството на Конституционния съд на Република България.

Начинът, по който функционира конституционната рамка на ЕС в условия на криза и достатъчно гъвкава ли е тя, за да осигури ефективни решения, е една от темите, които ще бъдат обсъдени в София.

Конференцията ще бъде открита на 4 септември в Гранд Хотел София от председателя на Съда на Европейския съюз Кун Ленартс и председателя на Конституционния съд на Република България Павлина Панова.

Представителите на медиите ще имат възможност да отразят встъпителните изказвания в първата част на форума. Повече информация за събитието и програмата ще бъдат достъпни на интернет страницата на Конституционния съд - https://www.constcourt.bg/.

Представителите на медиите, желаещи да отразят форума, могат да подават заявки за регистрация на [email protected] до 31 август (включително).