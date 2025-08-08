21-годишен блъсна дете в Кубрат, то е в болница

Автомобил, управляван от 21-годишен мъж, удари 7-годишно дете, излязло внезапно от спрян на пътя микробус. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 12:20 ч. на 7 август в град Кубрат. Момчето пътувало в буса с 51-годишния си дядо.

Мъжът спрял превозното средство пред дома си и тръгнал да отвори вратата към двора. Момчето слязло внезапно от другата страна на буса и хукнало към дядо си.

В същия момент по пътя преминавал автомобил, шофиран от 21-годишен мъж от с. Тетово, който блъснал изскочилото пред него дете. Пострадалото момче е транспортирано в Спешен център – Кубрат, където след преглед е установено счупване на таза без разместване. Настанено е в МБАЛ-Разград под наблюдение.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.