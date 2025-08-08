Хванаха крадец, задигнал 15 000 лв. от дома на жена в Ихтиман

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крадец, взел 15 000 лв. от дома на жена в Ихтиман, е задържан от полицията. Това съобщиха от МВР - София.

На 7 август жителка на Ихтиман съобщила в полицията, че за времето от 4 до 7 август от дома ѝ е била извършена кражба на 15 000 лева.

В хода на предприетото разследване криминалистите от РУ-Ихтиман разкрили и задържали автора на престъплението. Криминално проявеният мъж направил пълни самопризнания.

Част от отнетата сума също е намерена и иззета. След доклад на материалите в прокуратурата още същия ден 26-годишният е привлечен като обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение „подписка".