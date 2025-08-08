ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин се сдоби със звезден съотборник в "Сараев...

Надрусан зареди на бензиностанция гориво за 126 лена, отказа да плати

На 07.08.2025 г., в 00.57ч., в Първо РУ - Стара Загора е получен сигнал на тел.112, че на бензиностанция в Стара Загора мъж е заредил гориво за 126 лв. и не желаел да го заплати, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. На място е изпратен полицейски екип. Установен е мъжът – 35-годишен, който бил с лек автомобил "Опел". Той е тестван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, за алкохол е отчетен отрицателен резултат, за наркотични вещества уредът отчел амфетамин и метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство по чл. 343 б, ал.3 от НК.

