Задържаха двама край Стара Загора, набили жените си

Двама мъже са задържани за домашно насилие в област Стара Загора. Това съобщиха от полицията.

На 7 август в 01:10 ч., в РУ - Гълъбово е получено съобщение от 25-годишен мъж, че същата вечер в с. Главан, на сестра му – 21-годишна жена, бил нанесен побой от 29-годишен мъж, с когото е живяла на семейни начала.

На потърпевшата е била оказана медицинска помощ и е била освободена за домашно лечение.

29-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа.

Вторият случай също е от 7 август. В 13:38 ч., в Първо РУ-Стара Загора на тел 112 е получено съобщение от 41-годишна жена, че в Стара Загора била ударена от съпруга си - 37-годишен мъж.

Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.