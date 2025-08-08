Над 1500 деца, тийнейджъри, родители, спортни фенове и ентусиасти от всички възрасти

Водени от Тереза Маринова, Евгени Иванов-Пушката, Симона Иванова и заместник-кмета на Бургас Манол Тодоров

Те пресякоха стартовата линия на „Цветното тичане по залез“ точно в 20 часа миналата вечер

Възгласът на Евгени Иванов-Пушката: „Бургас, готови ли сме? 3,2,1… Цветен Старт!“, взриви пъстрата общност от над 1500 ентусиасти.

По даден от него сигнал те се заляха с цветни прахове и се впуснаха с ентусиазъм и много смях в колоритното бягане на 3, 6 и 9 км.

Най-масово беше участието на трасето от 3 км, което преминаха успешно над 900 души, най-малкият от които на 4 години

9 километра избягаха над 400 души, а останалите избраха „златната среда“ на активността – трасето от 6 км.

„Няма такава енергия, такъв купон и адреналин! За мен това е първото „Живей Активно!“ и си пожелавам, и аз като баща ми, следващите 20 години да имам късмета да съм част от отбора на активните. Повярвайте ми, усещането не може да се опише с думи, просто трябва се изживее.“, сподели младата надежда на родния волейбол и световен шампион при девойките Симона Иванова.

Празникът на активността започна още в 18.30 часа на площад „Пантеона“ в Морската градина на Бургас, където най-нетърпеливите се регистрираха и започнаха обиколка на активните забавления, организирани от марките на Нестле във фестивалното селище.

„Много важна част от празника, особено когато има толкова много хора, е да успеем да създадем такава организация, че всички желаещи да се регистрират безпроблемно, да си получат стартовите пакети и да се чувстват заредени с позитивна енергия. Искам специално да благодаря на партньорите ни от Бургас Рън, които имат голяма заслуга първото цветно тичане да се превърне в истински масов празник на активността. Важна е и ролята на любимите марки на Нестле, които предоставиха атрактивна съпътстваща програма, освежаващи напитки и подкрепящи закуски и създадоха приповдигнато настроение още преди старта.“ – коментира Нели Ангелова, Директор Маркетинг за Нестле за България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова.

Под звуците на летни хитове, придружени със забавни коментари от диджея и водещ на събитието, пъстрата общност, която достигна до над 5 000 души, се наслади на ледено фрапе и бягане с препятствия от ледени кубове. Участваха в забавен уличен волейбол под напътствията на Евгени Иванов, към когото малките фенове се обръщаха официално с „г-н Пушка“. Изпробваха игри за точност, сръчност и бързина, а на детския кът Тереза Маринова влезе в любимата си роля да вдъхновява децата да усетят тръпката и удоволствието от движението и активната игра.

Шеметният цветен старт доведе до не по-малко вълнуващ и емоционален финал. Под бурни аплодисменти, като рок звезди, завършиха най-издръжливите маратонци, избягали пълните 9 километра, а възгласите на публиката достигнаха кулминацията си, когато влюбена двойка млади хора пресякоха финала хванати ръка за ръка.

Атрактивни награди от Нестле получиха първите трима, пресекли финала за всяка от категориите, сред които най-младият победител беше на 11 години, а най-възрастният каза, че се чувства достатъчно млад, за да не се интересува от първата цифра в ЕГН-то си. Solgar раздадоха поощрителни награди на 21 участници, заели от 3-то до 10-то място във всяка от трите дестинации, а Nescafe Dolce Gusto наградиха с кафемашина един от участниците в тичането с ледени препятствия, изтеглен на томболен принцип.

„Да си активен означава да си влюбен – в живота, в човека до себе си, в бъдещето..“ – коментираха младите влюбени, които се превърнаха в неназованите звезди на активния празник и макар да не завършиха сред първите, споделиха че се чувстват победители, както и всички над 5 000 участници в празника на активността.