Гимназия SMART Science продължава приема си с нови...

Шофьор отне предимство при завой в Пловдив, 82-годишна пътничка е в болница

24 часа Пловдив онлайн

1752
Линейка

Шофьорът, на 84 г., тръгнал наляво, макар да трябвало да изчака друга кола

82-годишна жена е приета в болница след пътен инцидент заради отнето предимство в района на бензиностанция на ул. "Остромила" в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 14 ч. вчера екип на сектор "Пътна полиция" бил изпратен по сигнал за инцидент. По първоначални данни лек автомобил "Опел" с 84-годишен водач завил наляво и блъснал движеща се с предимство кола. Пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни. Пострадалата жена е пътувала в опела, няма опасност за живота ѝ. 

