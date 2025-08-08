19-годишен псува роднини и комшийка в Стамболийски след забележка за силна музика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нарушителят е бил задържан и му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство

Младеж се озова в Районното управление в Стамболийски за нарушаване на обществения ред, съобщиха от полицията.

Около 14 ч. вчера автопатрул бил изпратен на адрес в града по сигнал, че мъж се държи агресивно и отправя обиди към свои роднини и съседка. Причината била забележка за пусната силна музика.

Полицаите установили самоличността на 19-годишния извършител. Той е бил задържан и му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.