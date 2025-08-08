343 нарушения на пътя са засечени за седмица

Общо 343 нарушения на Закона за движението по пътищата са констатирани от патрулите на Дирекция „Жандармерия“ за времето от 2 до 8 август, съобщиха от дирекцията.

Има установени два случая на шофиране след употреба на алкохол. Водач е бил проверен вчера сутринта в ловешкото село Дерманци, като с тест с техническо средство е установено, че управлява след употреба на алкохол от 2,21 на 1000 в издишания въздух. Другият случай на констатирана употреба на алкохол е от 2 август в кърджалиското село Мургово, тогава техническото средство, с което е тестван водачът, е показало 1,19 на 1000.

При проверките на патрулите на "Жандармерия" са установени и шестима водачи без шофьорска книжка. Има констатирани 114 случая на управление на моторно превозно средство (МПС) без годишен технически преглед или задължителна застраховка "Гражданска отговорност". При проверките са връчени и 615 електронни фиша и наказателни документи.

По данни на МВР от началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.