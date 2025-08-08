ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гимназия SMART Science продължава приема си с нови...

Обявиха частично бедствено положение в община Хасково заради пожара

Днес с пожара продължават да се борят пет екипа огнеборци Снимка: Pixabay

Обявеното по-рано днес от заместник-кмета Динко Тенев въвеждане на частично бедствено положение в община Хасково заради пожар вече влезе в сила с негова заповед, съобщиха от пресцентъра на Общината. Извънредната ситуация се наложи заради пожара в землищата на селата Момино и Елена, който възникна вчера следобед. 

Там са засегнати около 1000 декара площи - широколистна гора, земеделски територии и сухи треви и растителност. Днес с пожара продължават да се борят пет екипа огнеборци, а верижна машина прави просеки.

Със същата заповед се въвежда в действие и Общинският план за защита при бедствия в частта за действия при пожари. От Общината допълниха, че е ангажиран и целият наличен състав на Общинско предприятие „Общинско лесничейство“, на Държавно горско стопанство - Хасково. Осигурена е осемтонна водоноска и екипи за гасене от Общинското предприятие „Екопрогрес“ - Хасково, както и доброволци.

Няма пряка опасност за населените места и хората в Елена и Момино. 

 

