Обявиха частично бедствено положение в община Хасково заради пожара

Обявеното по-рано днес от заместник-кмета Динко Тенев въвеждане на частично бедствено положение в община Хасково заради пожар вече влезе в сила с негова заповед, съобщиха от пресцентъра на Общината. Извънредната ситуация се наложи заради пожара в землищата на селата Момино и Елена, който възникна вчера следобед.

Там са засегнати около 1000 декара площи - широколистна гора, земеделски територии и сухи треви и растителност. Днес с пожара продължават да се борят пет екипа огнеборци, а верижна машина прави просеки.

Със същата заповед се въвежда в действие и Общинският план за защита при бедствия в частта за действия при пожари. От Общината допълниха, че е ангажиран и целият наличен състав на Общинско предприятие „Общинско лесничейство“, на Държавно горско стопанство - Хасково. Осигурена е осемтонна водоноска и екипи за гасене от Общинското предприятие „Екопрогрес“ - Хасково, както и доброволци.

Няма пряка опасност за населените места и хората в Елена и Момино.