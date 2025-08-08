Извънземни реалности творят в Арт резиденция "Старото училище" в Горна Липница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Извънземни Реалности" е темата на тазгодишното издание на Арт Резиденция „Старото училище", което се провежда от 2 до 10 август в Горна Липница. И този сезон уникалният формат, създаден още през 2010 г., събира артисти с различен почерк и в различни възрасти, в едно уникално творческо общество на програмата „Генерация ТВОРЯ".

Част от Арт Резиденцията тази година са млади артисти и над 30 деца.

Водени от непокорна муза, преди дни участниците се отправиха към нови, извънземни творчески реалности. Техни „космически кораби" са двете сгради на старото селско училище, в които участниците работят.

В едната реновирана сгради творят децата. Те рисуват с различни техники, иконописват, правят мозайки, оригами, плетива. В програмата им са включени и множество игри и състезания.

В салона на местното читалище „Зора" пък тече репетиционен процес – момичетата над 9-годишна възраст се подготвят за постановката „Мома и аждер", която ще бъде представена в събота.

А в петък към всички ще се присъединят и деца от единственото в България частно Училище-пансион по изкуства и занаяти за социално слаби деца, намиращо се в с. Русаля.

Във втората сграда на бившето училище творят младите космически артисти.

Полина Стефанова, Георги Бакърджиев, Мартина Вутова и техния учител Гален Бакърджиев работят върху живописни платна и анимация. В творбите им, на фона на природата и архитектурата на Горна Липница се разиграват извънземни сцени.

Извънземно рисуване и комикс творят и Магдалена Радева и Елиза Лозанова.

Два късометражни филма по темата се снимат по улиците и полетата на Горна Липница. Техни автори са два творчески тандема – Иван Томов и Вангел Вангелов; Давид Ангелов и Юлян Вергилов.

Деница Целова създава маски, които ще използва за заснемането на серия от извънземни фотографии на различни локации в селото.

Кристофър Кръстев създава инсталация – дървена кула в двора на училището.

Големите космически пътешественици са водени от L.Y.R.A. /Димитър и Дарина/, които творят инсталация, даваща модел за осъществяването на официален контакт на земляните с извънземна цивилизация. В техния проект по интересен начин се включват и останалите млади участници – как точно, публиката предстои да разбере в закриващата изложба.

Очаква се всички да се приземят, за да разказват – в събота.