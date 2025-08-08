ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГДБОП задържа и четвърти, замесен в трафика на половин тон канабис в Гърция (Снимки)

ГДБОП задържа и четвърти човек, свързан с пренасянето на 810 пакета марихуана от Канада през Гърция за България. Това се случи при успешно проведена международна контролирана доставка на наркотици, съобщиха от МВР.

Трима от мъжете са арестувани първоначално за 24 часа при опит да извадят наркотичните вещества от контейнер с изолационни материали. За тях е издадена Европейска заповед за арест. Четвърти, свързан с доставката човек, е установен и задържан ден по-късно.

По време на проверката сред легалната стока са намерени и иззети общо 810 пакета марихуана с общо бруто тегло от 559 килограма. Те са били укрити в контейнер на полуремаркето на камион, част от товарна композиция, пристигнала от Северна Америка на порта на Пирея на 17 юли.

Операцията е осъществена с решения на компетентните съдебни органи, като материалите са предадени на компетентните прокуратури на Гърция и България.

