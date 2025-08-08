Платили на 23-годишна с фалшива банкнота от 50 евро в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 40 години е установен като съпричастен към престъпление, свързано с неистински евробанкноти, извършено в Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал в местното Районно управление е получен вчера около 14:00 часа. Съобщението е от 23-годишна жена и е за извършена от нея услуга спрямо непознато лице, за която ѝ е било заплатено с неистинска банкнота с номинал 50 евро. Банкнотата е предадена от жената с протокол за доброволно предаване, уточниха от полицията.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че мъжът е съпричастен към престъплението. Образувано е досъдебно производство, пише БТА.

Преди дни Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 31-годишен мъж, обвинен за прокарване в обращение на подправени евробанкноти в Казанлък.