Издирван за отвличания се предаде в полицията

Издирваният за две отвличания Димитър Вълканов се предаде в СДВР. Той бе обявен за издирване заради похищенията над Божидар Марков и Ивайло Петров.

За двете отвличания са обвинени и братята Митко и Радослав Лебешкови. Прокуратурата поиска за тях да останат в ареста, но адвокатът им Любомир Таков убеди съда да ги пусне на свобода. Именно Таков е бил с Вълканов, когато той се е предал в СДВР.

Смята се, че двамата мъже са били похитени заради изчезнал кокаин за милиони левове. Те са били засечени и да се качват в коли, шофирани от тримата обвинени.