Издирван за отвличания се предаде в полицията

Димитър Мартинов

[email protected]

1536
Полиция Снимка: Архив

Издирваният за две отвличания Димитър Вълканов се предаде в СДВР. Той бе обявен за издирване заради похищенията над Божидар Марков и Ивайло Петров. 

За двете отвличания са обвинени и братята Митко и Радослав Лебешкови. Прокуратурата поиска за тях да останат в ареста, но адвокатът им Любомир Таков убеди съда да ги пусне на свобода. Именно Таков е бил с Вълканов, когато той се е предал в СДВР. 

Смята се, че двамата мъже са били похитени заради изчезнал кокаин за милиони левове. Те са били засечени и да се качват в коли, шофирани от тримата обвинени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

