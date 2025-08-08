ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Отменено е частичното бедствено положение в Харманли и Любимец

СНИМКА: Община Харманли

Частичното бедствено положение, което бе наложено в общините Харманли и Любимец заради големия пожар в Западна Сакар планина, се отменя. Заповедите на кмета на Харманли Мария Киркова и на Любимец Анастас Анастасов са качени на официалните сайтове на местните администрации. Престава да действа и изпълнението на Общинските планове за защита при бедствия.

Въвеждането на извънредни ситуации се наложи заради пожара, който възникна в понеделник около 15:00 часа в защитената местност Радинчево в община Харманли. Пламъците застрашиха най-много село Доситеево, което бе пред евакуация на 5 август вечерта. Стихията се разпространи и на територията на община Любимец в близост до тамошното село Йерусалимово, пише БТА.

Вчера на обход в засегнатите около 30 000 декара площи бе и директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов. 

 

СНИМКА: Община Харманли

