След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

18 дни пръскат срещу комари в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Пръскане срещу комари.

В периода от 11 до 29 август в Пловдив ще се проведе поредната десинсекция срещу комари. Служители на общинското предприятие "Дезинфекционна станция" ще пръскат в часовия диапазон от 21 до 4,30 ч. при благоприятни метеорологични условия, съобщиха от градската управа. 

Графикът за обработките е следният:

  • 11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Северен";
  • 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. „Коматево" и кв. „Прослав";
  • 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Южен";
  • 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район „Западен";
  • 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Тракия";
  • 25 август – бреговата зона по р. Марица;
  • 26 и 27 август - декоративна и храстова растителност на територията на район „Централен";
  • 28 и 29 август - декоративна и храстова растителност на територията на район „Източен".

Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При дъжд и вятър обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи условия. 

От "Дезинфекционна станция" съветват пчеларите да ограничат полетите в указания период. Директна връзка с oбщинското предприятие може да се направи на телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес:  [email protected]

