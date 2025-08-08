18 дни пръскат срещу комари в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В периода от 11 до 29 август в Пловдив ще се проведе поредната десинсекция срещу комари. Служители на общинското предприятие "Дезинфекционна станция" ще пръскат в часовия диапазон от 21 до 4,30 ч. при благоприятни метеорологични условия, съобщиха от градската управа.

Графикът за обработките е следният:

11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Северен" ;

и – декоративна и храстова растителност на територията на ; 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. „Коматево" и кв. „Прослав" ;

– декоративна и храстова растителност на територията на и ; 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Южен" ;

и – декоративна и храстова растителност на територията на ; 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район „Западен" ;

до включително – декоративна и храстова растителност на територията на ; 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Тракия" ;

и – декоративна и храстова растителност на територията на ; 25 август – бреговата зона по р. Марица ;

– бреговата зона по ; 26 и 27 август - декоративна и храстова растителност на територията на район „Централен" ;

и - декоративна и храстова растителност на територията на ; 28 и 29 август - декоративна и храстова растителност на територията на район „Източен".

Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При дъжд и вятър обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи условия.

От "Дезинфекционна станция" съветват пчеларите да ограничат полетите в указания период. Директна връзка с oбщинското предприятие може да се направи на телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: [email protected]