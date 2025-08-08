18 дни пръскат срещу комари в Пловдив

В периода от 11 до 29 август в Пловдив ще се проведе поредната десинсекция срещу комари. Служители на общинското предприятие "Дезинфекционна станция" ще пръскат в часовия диапазон от 21 до 4,30 ч. при благоприятни метеорологични условия, съобщиха от градската управа.
Графикът за обработките е следният:
- 11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Северен";
- 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. „Коматево" и кв. „Прослав";
- 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Южен";
- 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район „Западен";
- 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район „Тракия";
- 25 август – бреговата зона по р. Марица;
- 26 и 27 август - декоративна и храстова растителност на територията на район „Централен";
- 28 и 29 август - декоративна и храстова растителност на територията на район „Източен".
Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна доза и концентрация. При дъжд и вятър обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи условия.
От "Дезинфекционна станция" съветват пчеларите да ограничат полетите в указания период. Директна връзка с oбщинското предприятие може да се направи на телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: [email protected]