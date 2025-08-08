Честват тържествено утре и в неделя 146 г. от създаването на Военноморските сили на Република България

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествените прояви в чест на 146-ата годишнина от създаването на българските Военноморски сили, съобщиха от пресцентъра на военното министерство.

На 9 август (събота) в 18.00 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна ще започне тържествено събрание-концерт, посветено на празника на ВМС. Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще поздравят личния състав и ще наградят отличили се през годината военнослужещи и цивилни служители.

По-рано същия ден своите дипломи ще получат 395 студенти -випускници на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Церемонията ще започне в 9.00 ч. в района на училището. Поздрав към завършващите ще отправи заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Първенец на студентите е Ванина Стефанова, специалност „Мениджмънт на пасажерските кораби" с успех 5,97.

45 са чуждестранните студенти, които ще получат своите дипломи на церемонията.

На 10 август от 9.00 ч. на Морска гара – Варна ще се състои ритуалът по тържествено издигане на военноморския флаг и флаговете за разцветяване на корабите от Военноморските сили.

Веднага след това ще започне тържественият акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск „Сливнишко-Драгомански" на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров". Първи офицерски пагони и дипломите си ще получат 44 випускници от специализациите „Военноморска логистика", „Корабоводене за ВМС", „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи" (ВМКРТС), „Корабни машини и механизми за ВМС", „Мехатроника", „Кибероперации". Първенец сред курсантите е мичман Николай Марианов Тенчев, специализация „Военноморска логистика", с успех 5,88.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще поздравят младите офицери и ще връчат дипломите и пагоните на отличниците на специализации.

По случай празника на 9 август от 09:00 часа до 17:00 часа и на 10 август от 10:30 часа до 17:00 часа на Морска гара - Варна жителите и гостите на града ще могат да разгледат кораби, техника и въоръжение от състава на Военноморските сили.