След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Пожар пламна край село Ивански

Снимка: Архив

Поради сигнал за пожар в сухи треви близо до моста над река Камчия край с. Ивански и заради силно задимяване, за пътя II-73 Шумен – Карнобат е създадена организация за обходен маршрут през селата Кълново и Ивански.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен Ася Йорданова. Екипи на пожарната са на мястото на пожара, посочи тя, цитирана от БТА. 

От началото на годината до 7 август служители на пожарната в Шумен са погасили 325 полски и горски пожара. Само през месец юли са погасени 115 пожара. През 2024 година за същия период са погасени 332 пожара. На 14 юли, със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър. Кметът на Шумен проф. Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г. 

