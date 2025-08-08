ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Издирват 46-годишна жена от социален център

Тони Маскръчка

1532
Соня Георгиева Попова е в неизвестност от 6 август 2025 г

Полицията в Кюстендил издирва 46-годишната Соня Георгиева Попова, която е в неизвестност от 6 август 2025 г. Тогава тя е напуснала Центъра за настаняване на лица с умствена изостаналост „Здравец" в с. Вратца, общ. Кюстендил.

Соня Панова е висока около 165 см, стройно – нормално телосложение, къса прошарена коса, кафяви очи. С изцяло липсващи зъби. Проявява страхливо поведение при общуване с непознати.

Била е облечена с тъмно сив анцуг, с черен шушляков елек върху него, била е обута със светло бежови сандали с висока платформа.

Соня Георгиева е с психичен проблем, обявена е за общодържавно издирване.

Молим гражданите, които имат информация за нея, да звънят на тел.112 или да се обадят в най-близкото поделение на МВР.

