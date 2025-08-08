Стотици сигнали за пожари блокираха 112, хората с часове не могли да се свържат със спешния телефон

В часовия отрязък между 18:00 и 20:30 часа на 7 август в системата 112 са постъпили 1817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, съобщиха от МВР. Постъпилите сигнали за пожари са 750.

Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19:37 часа, а до 20:30 часа общият брой позвънявания за него е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. опашки от чакащи да се свържат със спешния телефон.