ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21070245 www.24chasa.bg

Стотици сигнали за пожари блокираха 112, хората с часове не могли да се свържат със спешния телефон

1660
Телефон Снимка: pixabay

В часовия отрязък между 18:00 и 20:30 часа на 7 август в системата 112 са постъпили 1817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, съобщиха от МВР. Постъпилите сигнали за пожари са 750.

Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19:37 часа, а до 20:30 часа общият брой позвънявания за него е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. опашки от чакащи да се свържат със спешния телефон.

Телефон Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство