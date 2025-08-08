През следващата седмица за ремонт на настилката ще се променя организацията на движение по отсечка от участъка Видин – Монтана

От 11 август /понеделник/ до 15 август /петък/, между 9 ч. и 17 ч. за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение в участък от път II-11 Видин – Монтана /от 27-ми до 30-ти км/. Отсечката е на територията на област Монтана, съобщават от АПИ.

При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението на превозните средства, като те ще преминават двупосочно в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за повишаване безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.