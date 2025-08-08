ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Катастрофа затруднява движението по магистрала „Струма”

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Катастрофа затруднява движението по магистрала „Струма", съобщават от АПИ. Инцидентът е при 66-ия км в посока Кулата. Движението се осъществява в изпреварващата лента.

Заради засиления трафик към Гърция през целия ден ще бъде променена организацията на движение при Симитли. За пътуващите в посока Гърция там ще има две ленти за движение. Това е в сила до 20:00 ч. вечерта.

Проблем с трафика в тази посока създава и ремонт на магистрала „Струма" в района на Перник. Задръстванията там започнаха след 10 часа тази сутрин. Снощи също имаше километрични опашки.

За улесняване на трафика по път I-1 Симитли – Кресна временно движението на леки автомобили се отклонява по общински път Симитли – Черниче. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По-късно от АПИ съобщиха, че е временно ограничено движението през проход "Петрохан" поради ПТП. Трафикът в посока Монтана се осъществява през Бучин проход - Искрец - Своге.

