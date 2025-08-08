ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Софийската районна прокуратура обвини и задържа мъж за кражба на пари от офис

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 25-годишен мъж за кражба на пари от офис за парични преводи, съобщават от държавното обвинение.

На 02.08.2025 г. в град София обвиняемият М.Б. влязъл в офис за разплащане на парични средства и откраднал от него 3328 лева. Деянието е извършено повторно, след като М.Б. вече е осъждан за идентично престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се  предвижда налагане на наказание "лишаване от свобода" от 1 до 10 години.
С постановление на наблюдаващ прокурор М.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

