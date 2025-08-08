Съветниците в Пазарджик "върнаха" на музея изложбена зала, превърната в пицария

С пълно мнозинство от 37 гласа общинските съветници в Пазарджик единодушно решиха някогашната изложбена зала, превърната сега в пицария, да бъде върната на Регионалния исторически музей.

Залата се намира вляво от входа на сградата на културната институция и повече от 30 години се ползва като питейно заведение- първо беше кафене, след това пицария. Предложението за безвъзмездно предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, бе внесено в ОбС – Пазарджик от общинския съветник Румен Димитров.

Предложението бе мотивирано с увеличен музеен фонд, както и с нуждата от допълнителни пространства за реализирането на развитието на институцията. Идеята на ръководството на музея е там да бъде създадено модерно експозиционно пространство, кът за работа с деца, оборудван с виртуално грънчарско колело и интерактивен под, работещ целогодишно за възпитанието на младото поколение, както и създаването на туристически информационен център.

Преди дни директорът на музея Борис Хаджийски също изпрати писмо до председателя на ОбС Хари Харалампиев и кмета Петър Куленски и след последната сесия на новия стар ситипарламент решението някогашната изложбена зала да бъде върната на музея, вече е факт.



