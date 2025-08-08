ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънка даде 30 хил. евро на жени за магия, която ...

Тир блъсна жена в Разград

Снимка: Архив

 Жена на 77 години от Разград пострада след удар от товарен автомобил до бариерата на Кооперативния пазар в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При маневра "Ситроен Джъмпер", управляван от 58-годишен мъж, е ударил преминаващата пешеходка. Пострадалата е транспортирана и прегледана в разградската болница, където е установено, че има фрактура на китката на ръката. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, посочват от ОД на МВР в Разград, пише БТА. 

Вчера по обяд водач на лек автомобил блъсна седемгодишно дете, излязло внезапно от спрян на пътя микробус в Кубрат. 

