След 15 дни битка вече няма огън в Пирин

Тони Маскръчка

Пожарът в Пирин вече е локализиран. СНИМКИ: ЮЗДП

Пожарът в Пирин е локализиран, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.

В продължение на 15 дни горски служители от ЮЗДП са високо в планината и полагат усилия за пълното потушаване на огнената стихия. Днес на място са 35 служители, както и специализиран автомобил на ЮЗДП, който оказа голяма помощ за недопускане на разширяване на периметъра на огъня в последните дни.

При 370 метра денивелация, по фронта на пожара е опъната 1050 метра линия с маркучи, с водата се обливат тлеещите огнища. В момента огън няма!

