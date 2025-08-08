Нови условия за прехвърляне от една в друга паралелка - изискват бал от изпита

Премахват риска от субективни тълкувания и неравнопоставеност спрямо учениците

Нови условия за преместване от една паралелка в друга в училище се въвеждат с промени в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, публикувани от Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане.

В досегашната редакция на текста, отнасящ се до преместване на ученици от паралелка в паралелка, не бяха посочени условия, с които да се гарантира, че

преместването е в съответствие с изискването за постигнат минимален бал в съответната

паралелка. Това създаваше предпоставки за субективни тълкувания и допускаше

неравнопоставеност спрямо учениците, приети в паралелките по държавния план-прием, се казва в мотивите на проекта.

Според промяната "резултатите на ученика от 4-и, съответно от 7-и или от 10-и клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в 5-и, съответно в 8-и или в 11-и клас на централизираното класиран в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием".