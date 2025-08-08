ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънка даде 30 хил. евро на жени за магия, която ...

Разкриха опит за контрабанда на 1 кг злато и недекларирани 81 170 евро на Капитан Андреево

СНИМКА: Агенция "Митници"

Митничари на Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево разкриха опит за контрабанда на килограм злато и недекларирани 81 170 евро на обща стойност 325 476 лева (166 413,24 евро) при проверка на автобус, излизащ от страната, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Случаят е от шести август, когато на пункта пристига автобус с турска регистрация с водач - турски гражданин с 30 пътници от Германия за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. На митническите служители прави впечатление неспокойното поведение на един от пътниците и при извършения личен преглед на лицето, в двата му чорапа и в джобовете на връхното яке, са открити шест пакета, съдържащи еврови банкноти. Установената валута е 81 170 евро с обща левова равностойност 158 754 лева. 

Други два пакета с изделия от жълт метал са открити в задния джоб на панталона на мъжа. Според направената от вещото лице експертиза, изделията са с общо тегло 997,50 грама 22-каратово злато на обща стойност 166 722 лева (85 243,61 евро).  По случая по образуваното досъдебно производство е привлечен като обвиняем А.К. (61 г.), турски гражданин, допълниха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Последният случай на комбиниран опит за нелегален пренос на злато и валута през Капитан Андреево бе на 29 юли, когато в сак на задната седалка на лек автомобил митничари намериха 740 000 щатски долара и 30 000 евро, което е с равностойност 1 300 579 лева, и 672,40 гр. 24–каратово злато и 615,60 гр. 14-каратови златни изделия. На 50-годишния български гражданин бе наложена "гаранция" в размер на 10 000 лева.

