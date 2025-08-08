ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънка даде 30 хил. евро на жени за магия, която ...

Дрогиран шофьор блъсна на пешеходна пътека в Добрич 73-годишен мъж, той е с опасност за живота

Дияна Райнова

Дрогиран шофьор блъсна на пешеподна пътека в Добрич 73-годишен мъж, той е с опасност за живота, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 8 август около 12:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на площад „Тракийски". На място е установено, че 39-годишен мъж, водач на лек автомобил "Фолксваген", не пропуска и блъска пресичащ на пешеходна пътека 73-годишен мъж. Пострадалият е настанен в болницата в Добрич с опасност за живота.

Извършената проверка на водача на автомобила за употреба на наркотични и упойващи вещества констатира наличието на амфетамин. Взета е кръвна проба за изследване по надлежния ред. „Възрастен мъж, още беше в съзнание, когато минах, но имаше удар по главата", каза очевидец.

