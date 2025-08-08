Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на „Тракия“ край Бургас

Две деца и жена са ранени в катастрофа на АМ "Тракия" край Бургас днес по обед, те са отведени в болница, но все още няма данни за състоянието им, съобщиха от полицията.

Около 12.50 ч. в района на км. 345 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас лек автомобил ситроен с габровска регистрация предприема изпреварване на фолксваген с бургаска регистрация, който бил в дясната лента. При опит да изпревари обаче водачът на ситроена губи контрол и блъска изпреварвания автомобил, с който се превозвали семейство с две деца.

От удара двете коли изхвърчали от платното и се забили в крайпътната нива. Освен децата пострадала и пътничка в габровския автомобил.