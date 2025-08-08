"Хелс ейнджълс" действала от 2014 г., петима от тях са обвинени в над 20 престъпления

Обвиненията са за рекет, побои, изнудвания и грабежи

Разбиха рокерска банда за рекет, побои, изнудвания и грабежи, действала от 2014 г. На територията на цялата страна Емо Черния и Пашата от търновския клуб "Хелс ейнджълс" са образували и ръководили престъпната група, а всички участници са членове на мото братството и криминално проявени.

Сред бандитите има и един чужденец, постоянно пребиваващи у нас, казаха на брифинг от ГДБОП и прокуратурата. Извършени са претърсвания в 27 обекта, 11 леки автомобили на територията на Велико Търново и района, както и в София, Русе, Варна и Асеновград .

Иззети са хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и още средства, с които са извършвали престъпленията. Иззети са големи суми пари телефони и компютри. Събрани са достатъчно доказателства за извършени престъпления от 12 души от 37 до 67 г. в различна форма на съучастие. Повдигнати са им обвинения. 5 от тях са подведени под отговорност за 21 до 27 престъпления.

За тях ще се иска от съда постоянен арест. На останалите е определена парична гаранция между 3 и 6000 лв. Над 140 служители на ГДБОП са участвали в сложната операция на територията на 7 области, каза Борислав Трайков, началник отдел Контратероризъм в ГДБОП. Тарторите са заплашени със затвор от 5 до 15 г , както конфискации и глоби.