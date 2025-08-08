Пълна забрана за дронове в небето над Бургас заради авиошоуто на румънски асове довечера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лупинги, Кубинска осморка, спиращи дъха виражи с изкачване и снижение очакват публиката

Пълна забрана за полети с безпилотни летателни системи - дронове от всякакъв тип, включително с тегло под 250 грама, се налага тази вечер от 19:30 до 20:52 часа в района на бургаското пристанище, съобщиха от Община Бургас.

Причината е спиращо дъха авиошоу, представено от легендарните румънски ястреби – "Hawks of Romania". То е планирано за тази вечер край Зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас и ще съпътства откриването на SPICE Music Festival. Румънските асове се очакват над Морска гара - Бургас в 20:00 часа.

Демонстрацията ще се проведе в кръг с център с координати 42°28'28"N 027°29'42"E и радиус 2 морски мили, в който следва да се ограничат изцяло полетите на дронове.

Солова демонстрация пред публиката ще направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната съседка и председател на "Аероклуб Румъния".

Над Бургас ще лети и 25-годишната звезда Андреа Банесару, една от най-талантливите жени-асове в Европа. В шоуто ще видим още Теодор Мунтеану, Ласзло Ференц и Валентин Кавал, носители на десетки международни призове за въздушна акробатика.

Пилотите ще представят както базови и основни маневри, като развъртане хоризонтално и вертикално, така и шандел, лупинги, Кубинска осморка, продължителни виражи с изкачване и снижение, както и много други, които ще гарантират незабравими емоции на публиката.

Демонстрацията над Бургас ще се проведе с акробатични самолети Екстра 300 (Extra 300), използвани в състезания от световен ранг.

"Ястребите на Румъния" идват в Бургас по покана на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което през тази година отбелязва 20 години от своето създаване.

Водачите на плавателни съдове се приканват да спазват безопасна дистанция от най-малко 2 кабелта от осигуряващ авиошоуто съд, позициониран във водите на Черно море в точка с координати: 42°29'10" N; 027°29'26" E.

Въздушната демонстрация ще се проведе при благоприятни метеорологични условия на 8 август. Ако в петък условията не позволяват летене, за демонстрацията има резервна дата - 9 август 2025, отново в 20:00 ч.