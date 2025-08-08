ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Влак удари камион на прелез между Маноле и Белозем, на шофьора му прилошало (Снимки)

Радко Паунов

[email protected]

3868
  • Прелезът е без бариери, а само със светлинна и звукова сигнализация
  • Извозват пътниците с рейсове до Пловдив

Шофьор на тежкотоварен камион не успя да спре пред жп прелез и в този момент товарен влак го е блъснал. Това е станало днес около 11,40 часа между пловдивските села Белозем и Маноле, уточниха пред "24 часа" от БДЖ.

Прелезът е без бариери, но е бил със задействана звукова и светлинна сигнализация. Няма жертви.

Товарният влак е ударил кабината на камиона и я изкривил. На място е пристигнала линейка и пожарна. Шофьорът обяснил, че му прилошало.

По тази причина е преустановено движението на влакове между Белозем и Пловдив, а пътниците се извозват с автобуси.

Прелезът е селскостопански и свързва землищата на Белозем и Маноле, обясниха от БДЖ. За да не се създават такива предпоставки, се строи надлез.

