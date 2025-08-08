Въвеждат мерки заради огнище на син език в Габровско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огнище на заболяването син език при дребни преживни животни е установено в село Пенковци, област Габрово. Областната епизоотична комисия въведе специални мерки, за да спре разпространението на болестта. Засегнатите животни ще бъдат лекувани, като умъртвяване не се налага.

Комисията реши до 22 август всички общини в областта да свикат свои епизоотични комисии и да вземат мерки срещу разпространението на болестта. Забранено е придвижването, търговията и транспортирането на животни от заразения обект, пише bTV.

В същото време се започва спешна регистрация на нерегистрирани животновъдни обекти и идентификация на животните в тях.

Собствениците на преживни животни трябва да пазят животните си, като напръскват помещенията, където ги гледат, и околните места, където има насекоми, пренасящи болестта. Те трябва да третират животните с подходящи препарати, предписани от ветеринарен лекар.

Препоръчва се да не пускат животните на паша в часовете между 19:00 вечерта и 08:00 сутринта, когато насекомите са най-активни. При всякакви промени в здравето на животните или повишена смъртност трябва незабавно да се уведомява ветеринарят.

Освен това общините, полицията и службите по храните ще следят за нелегално придвижване на животни. Ветеринарните лекари ще информират стопаните за признаците на болестта и как се предава тя.

Ще се следи и състоянието на дивите преживни животни като сърни и елени чрез вземане на проби. Общините ще определят места за задържане на животни при нелегална търговия.

В заразения нерегистриран обект животните се преглеждат клинично и не могат да бъдат изкарвани извън стопанството. В община Габрово се провежда преброяване на животните, които могат да се заразят.

Син език е вирусна болест, която засяга различни преживни животни като овце, кози, говеда, биволи, сърни и елени. Заболяването се предава само чрез ухапване от кръвосмучещи насекоми и не е опасно за хората.