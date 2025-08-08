"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ремарке, натоварено с дърва, гори край главния път за Маказа, каза за БТА Пламен Профиров от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали. Движението в района преди разклона за село Великденче е било временно ограничено, но път I-5 Кърджали – Маказа вече е отворен.

Товарен автомобил, теглещ ремарке с дърва се е самозапалил в движение. Водачът е успял да откачи ремаркето и е изтеглил влекача, чиито гуми горели, на безопасно разстояние.

От огъня са се запалили около сто квадратни метра сухи треви, но бързо са изгасени от огнеборците.

В момента дървата се разтоварват. На място има един екип на пожарната от участъка в село Подкова. Няма пострадали, гасенето продължава.