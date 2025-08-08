Стамен Янев отива на съд за "златните паспорти", набавил облага на чужденци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство, придобило обществена популярност като „Златните паспорти".

Обвинен в извършването на престъпление по служба е бившият изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев.

Обвинението спрямо него е за това, че в период от 2015 до 2020 г. в София в качеството си на длъжностно лице не изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени.

Целта му била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване - на основание инвестиции и вложения – и впоследствие – да получат българско гражданство.

Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в България. От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в България, включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността й.

Тези последици не биха настъпили, ако обвиняемият бе изпълнил вменените му с нормативен акт задължения.

В качеството си на изпълнителен директор на БАИ задълженията на Янев били подчинени на законосъобразното и пълноценно реализиране на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

Той бил единственото оправомощено лице, на което била вменена отговорността да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията.

Това неизменно включвало и задължението да следи и спазва законодателството, както и да предотвратява възможности за заобикаляне, или по-конкретно - да не допуска неизпълнение на която и да е законова или подзаконова разпоредба.

Според обвинителния акт през периода, в който Стамвен Янев ръководел Агенцията, били извършени редица сделки с акции на български търговски дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в България, а впоследствие и на българско гражданство.

Въпреки това, воден от описаната по-горе цел, обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване от правото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба, като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията, след приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.