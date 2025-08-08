ПП-ДБ: Да се провери възпрепятстван ли е Висшият адвокатски съвет при излъчване на член на Номинационната комисия за КПК

Народните представители от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ - Лена Бориславова, Богдан Богданов и Свилен Трифонов, са внесли становище до Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народно събрание с искане за проверка дали „бързането на управляващото мнозинство, с участието на Делян Пеевски, не е попречило на Висшия адвокатски съвет да спази законовите изисквания в процедурата по избора на адвокат Нина Седефова за член на Номинационната комисия за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). За това информира пресцентърът на „Продължаваме промяната“ (ПП)

Членове на Номинационната комисия бяха избрани Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата). Те трябва да изслушат и предложат членове на Комисията за противодействие на корупцията. Заседанието, на което ще бъдат разгледани документите и концепциите на допуснатите до този етап кандидати, е насрочено за 11 август (понеделник), сочи справка на интернет страницата на Народното събрание.

“Процедурата за излъчване на ново ръководство на КПК протича при изключително съкратени срокове и ограничена възможност за обществен контрол и то в летния отпускарски сезон. От представянето на процедурните правила за избор на членове на КПК за първи път в деловодството на НС до крайния срок за номинации са дадени едва 12 дни!", се казва в мотивите.

В становището, изпратено до ресорната парламентарна комисия, се посочва, че "заседанието на Висшия адвокатски съвет е проведено в хибридна форма чрез Zoom и Viber, въпреки че Законът за адвокатурата (чл. 120) предвижда присъствена форма за извънредни заседания и 14-дневно предизвестие. Освен това действащите правила на Съвета позволяват дистанционно участие само в извънредна обстановка, каквато към момента не е обявена."

Народните представители настояват комисията да изиска официална информация от Висшия адвокатски съвет спазено ли е изискването за 14-дневно писмено уведомление за заседанието; валидно ли е участието чрез Zoom и Viber; наличен ли е бил на законосъобразен кворум; необходимо и целесъобразно ли е да се предостави допълнителен срок за провеждане на законосъобразен избор на член на Номинационната комисия от страна на Съвета с оглед на специфичния правен режим за свикване и провеждане на заседания, пише БТА.

Депутатите питат също дали адв. Нина Седефова следва да декларира обстоятелства, които могат да повлияят на нейната обективност, в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Правилата за дейността на Номинационната комисия.

От ПП-ДБ подчертават необходимостта от пълна прозрачност и институционална легитимност на процедурата по избор на Номинационната комисия. Те настояват дейността на Номинационната комисия да бъде възобновена едва след изясняване на всички факти и обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността на нейния състав и законосъобразността на нейното формиране.