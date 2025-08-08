Изпитанията на първия от осемте нови влака за „Метрополитен“ започват

Започват изпитанията на първия от общо осемте нови влака за „Метрополитен“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Първият от осемте нови влака за столичния метрополитен беше приет в края на юли след проведена съвместна среща между представители на чешкия производител и специалисти от „Метрополитен“ ЕАД, в град Пилзен, като на тази база стартират техническите изпитания на полигона VUZ във Велим, Чехия.

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4 и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“, посочват от столичния метрополитен.

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.

Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътници и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква, от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година.

Над една трета от метрото през "Слатина" е построена, заяви кметът на София Васил Терзиев, който беше на инспекция на строителната площадка на метростанция ”Арена София” на бул. “Асен Йорданов" в края на месец юли. Участъкът от разширението на линия 3 от ул. "Шипка" през Военна академия, "Гео Милев", "Слатина" до "Арена София" и "Цариградско шосе" е изпълнен на 32%. Изграждането на трасето от 6 км и шест метростанции трябва да завърши през есента на 2027 г., съобщи Терзиев.