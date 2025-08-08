Затварят кръстовище до ОУ „Отец Паисий" в Русе и се променя маршрутът на автобусна линия № 23

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с изпълнението на обект „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе", на 11 август (понеделник) ще бъде затворено за движение на моторни превозни средства кръстовището на ул. „Богдан Войвода" с ул. „Мостова" в района на ОУ „Отец Паисий".

Маршрутът на автобусна линия № 23 в посока от хотел „Рига" към УМБАЛ „Канев" ще бъде променен, както следва: бул. „Цар Фердинанд" – бул. „Цар Освободител" – бул. „Съединение" – ул. „Майор Атанас Узунов", след което движението ще продължи по утвърдения маршрут.

Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание в района и да спазват въведената временна организация на движение.