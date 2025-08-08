Представиха солницата край Провадия със специален разказ в Програмата за национална туристическа реклама

Развитието на туризма в Провадия в контекста на съвременните тенденции и предизвикателства бе основна тема на инициираната от министър Мирослав Боршош среща с кмета на един от най-старите градове в Североизточна България Димо Димов. В нея участваха още евродепутатът Емил Радев, народният представител Кристиан Ганчев, областният управител на Варна - Адрияна Андреева, председателят на Общински съвет- инж. Диан Николов, акад. Васил Николов, ръководител на археологическите разкопки на Солницата край Провадия, общински съветници и представители на бранша.

Обсъдени бяха както потенциала на природните и културни забележителности на Провадия, така и конкретни намерения и проекти, свързани със социализацията, реставрацията, достъпността и популяризирането на значими археологически обекти на територията на общината. Министърът благодари за отдадеността на всеки един от присъстващите към каузите на българското наследство и туризъм.

В присъствието на Пламен Борисов- изпълнителен директор на "Провадсол" АД и екипа, ръководен от акад. Васил Николов министър Боршош се запозна с историята и напредъка при провеждане на археологическите проучвания на най-стария солодобивен и градски център в Европа, датиращ 5600 - 4350 г. пр. Хр. По данни на археолозите близо 5000 души са посетили Солницата през месеците април и май тази година. През юни 2025 г. именно с този обект България участва в международен форум в мината Величка край Краков, Полша, на който се полагат основите на културен маршрут под егидата на Съвета на Европа. Това дава възможности за трансконтинентално културно сътрудничество и привличане на международни туристи и изследователи по този европейски маршрут на солта - "European SaltHeritage Route". Обектът е и българската номинация за Знак на европейското наследство тази година- сподели с присъстващите акад. Николов.

Към настоящия момент освен проучвания на обекта се извършват и дейности свързани с благоустройството на зона за паркиране с подкрепата на най-голямото предприятие на добив на каменна сол. Община Провадия съвсем на скоро е взела решение за събаряне на необитаема сграда в близост до обекта, за да отвори гледката към него и с идейни намерения да подобри комуникационно-обслужващата му зона.

„Община Провадия безспорно има всички дадености да наложи България като интересна и предпочитана дестинация на световната туристическа карта – природни и културни забележителности под активно и работещо местно самоуправление. Удовлетворен съм да видя, че в тази община ключовата формула за работа е партньорство с държавата, учените, бизнеса и културните институции. От чутото и видяното тук съм уверен, че имаме достатъчно основание да планираме и заедн ода разработим специална програма за развитието на туристическия потенциал на Провадия", заяви министърът на туризма по време на срещата. Той уточни, че градът е много интересна и значима туристическа дестинация, но предвид близостта му до гр. Варна, регионът около Провадия се предпочита за еднодневни посещения. Именно затова трябва да се работи за обогатяване и за интегритет на предлагания туристически продукт.

„Разработването на специална маркетингова стратегия за Провадия и включването й в Програмата на министерството за национална туристическа реклама като отделен разказ, ще пренасочи значителен поток от туристи през летния сезон от крайбрежието към региона, които ще създадат своите спомени и истории в Провадия. Ролята на държавата, съвместно с местната власт, е да популяризираме този разказ на българския и световния туристически пазар, което ще направи разпознаваем и целия регион", допълни министър Мирослав Боршош.

Министърът на туризма подчерта, че археологически обекти като Солницата и крепостта Овеч сами по себе си представляват огромна ценност, но трябва да продължат и инвестициите в социализация и инфраструктура. Кметът на общината Димо Димов и председателят на общинския съвет запознаха министъра и с идейната концепция за създаване на музей на Солта в самия център на Провадия.

„Това е не само мечта на проучвателския екип, но съвместен приоритет, по който ще работим заедно с вас и всички заинтересовани страни",-заяви министър Боршош.

В рамките на посещението си в Провадия министър Боршош и Областния управител Андриана Андреева се запознаха и с богатата история на крепостта Овеч. Двамата се договориха да работят съвместно и за представяне на други съкровища на Североизтока чрез механизмите на националната програма за реклама.