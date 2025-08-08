8 искат да чистят София за 514 милиона лева, Вълка липсва в списъка

Сред новите играчи за следващите 5 години е Христофорос Аманатидис-Таки

Васил Терзиев: Не можем да контролираме кой участва в поръчките

Всеки камион ще се следи, вдигат глобите и подменят кофите

Над 515 млн. лв. ще струва събирането на боклука от улиците в София, а в мегапоръчката участие дотук са заявили 8 фирми и консорциума. Наблюдава се обаче и преразпределението на бизнеса със сметосъбирането в столицата. От него си тръгва един от основните играчи - Румен Гайтански - Вълка, но идват нови фирми, свързани с Христофорос Аманатидис-Таки.

За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката, и от доверието, което бизнесът има - че

мачът не е нагласен

и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо.

Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Това написа във фейсбук кметът Васил Терзиев.

Почистването на столицата в следващите 5 г. е разделено на 7 зони, в които влизат 20 района (останалите имат договори до 2027-а).

За две от позициите обаче има само по един кандидат и срокът за подаване на оферти се удължава с още 14 дни. Това са първа зона -“Средец”, “Лозенец” и “Студентски”, както и седма - “Възраждане”, “Оборище” и част от “Триадица”.

Кой за какво играе

Във втора зона влизат районите “Искър” и “Панчарево”, “Кремиковци”. Тук е един от новите играчи - обединението ЕСС, подадено от фирмата “Техноимпорт експорт 23”. В него са още “БКС-чистота” и познатите ЗМБГ.

За “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” също има голям интерес и оферти са подали 3-ма - консорциум “Чистота Средец”, ЕСС и “Сорико-Бакс”.

В зона четири попадат “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Тук играе

турска фирма - “Норм Санаи”, отново ЗМБГ и “Нелсен - чистота”. В последното обединение влиза известната в браша “Титан” на Иво Иванов и Димитър Борисов.

Две фирми искат “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”, те играят и за други лотове - “БКС-чистота” и “Нелсен”.

В шеста зона са “Люлин” и “Красно село”, там кандидатства турската компания в конкуренция с обединението “Почистване Триадица”. В последното участва “Транс 2025”, която допреди месеци е била собственост на свързваната с Христофорос Аманатидис-Таки “Новита Холдинг груп”.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече оценява подадените оферти. Процесът ще мине през 3 етапа: проверка за съответствие, оценка и анализ на офертата цена-качество.

Повече от година работихме по поръчките за новите договори - защото в тях е ключът към това София да бъде по-чист град. Подходихме системно, с анализ на проблемите и нуждите на всеки район. Основната ни цел беше да гарантираме максимално подобрение на услугата”, казва кметът.

Условията в новите договори включват 2 до 10 пъти по-високи санкции при неизпълнение, като при повтарящи се нарушения стигат до 100 хил. лв. Грозните сиви контейнери ще бъдат заменени с нови, които ще са постоянно затворени и

ще се отварят с педал

Всеки камион ще има задължително GPS проследяване с предаване на данни на всеки 4 секунди. Заложена е и повече техника.

Критики обаче дойдоха от лидера на “Спаси София” Борис Бонев. Фирми, свързани с Таки, са подали оферти за повечето зони. Интересен факт е, че за зони 1 и 7 има подадена само по 1 оферта (твърди се от фирма, свързана с Таки) и затова там сроковете за обществената поръчка са удължени с 2 седмици, но едва ли ще се появи сериозна конкуренция. Без да искам да съм лош пророк, но още преди месеци предупредих, че Таки се готви да превземе боклука на София на мястото на Вълка. Бих могъл да заложа, че накрая 3 фирми ще чистят София - “Титан”, ЗМБГ и новите фирми на Таки, пише той във фейсбук.