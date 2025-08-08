Свалили българско семейство с трудноподвижно дете от самолет до Тулуза

Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е било свалено от полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair. За случая съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.
"Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията", заяви министърът.
"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират", пише още Караджов.
По думите му количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж.
"А, и бегла проверка на техническите й данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача... Благодарение на ръководството на Летище "Васил Левски", семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза. И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет... Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета!", пише министърът.
Той е възложил а Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството.
"Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", заяви Караджов.
Преди две седмици на летището в София се разрази друг скандал между пътничка, полицай и наземен оператор. Той възникнал заради недопускане на жената до полета. По думите на наземния оператор багажът й не отговарял на изискванията на авиокомпанията. Друг пътник, станал свидетел на инцидента, твърди, че към жената е проявено насилие.
На 22 юни бе отнет временно лицензът на един от наземните оператори - "Съуиспорт България" АД след инцидент с блокирани пътници на полет от Лондон, оставени близо час в ръкава на летището на терминал 2.
Наказанията бяха заради абсурдна ситуация, продължила два часа и половина на стария терминал 1, откъдето основно кацат и излитат нискотарифни авиокомпании. По едно и също време след полунощ са се приземили 3 самолета - от Лимасол, Лион и Ереван. Имало е обаче само един автобус, който да отведе пасажерите до терминала и се е наложило те да стоят в самолетите над половин час. Но голямата изненада били неработещите ленти за багаж и струпването на куфарите на пътниците от трите полета - над 450 човека, на една обща лента. Тогава имало и проблем с климатиците в салона за пристигащи.