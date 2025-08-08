Свалили българско семейство с трудноподвижно дете от самолет до Тулуза

Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е било свалено от полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair. За случая съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

"Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията", заяви министърът. Получих информация за пореден скандален случай на летище “Васил Левски” от днес. Българско семейство с трудноподвижно... Публикувахте от Grozdan Karadjov в Петък, 8 август 2025 г.

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират", пише още Караджов.

По думите му количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж.

"А, и бегла проверка на техническите й данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача... Благодарение на ръководството на Летище "Васил Левски", семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза. И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет... Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета!", пише министърът.

Той е възложил а Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството.

"Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", заяви Караджов.

Преди две седмици на летището в София се разрази друг скандал между пътничка, полицай и наземен оператор. Той възникнал заради недопускане на жената до полета. По думите на наземния оператор багажът й не отговарял на изискванията на авиокомпанията. Друг пътник, станал свидетел на инцидента, твърди, че към жената е проявено насилие.

На 22 юни бе отнет временно лицензът на един от наземните оператори - "Съуиспорт България" АД след инцидент с блокирани пътници на полет от Лондон, оставени близо час в ръкава на летището на терминал 2.

Наказанията бяха заради абсурдна ситуация, продължила два часа и половина на стария терминал 1, откъдето основно кацат и излитат нискотарифни авиокомпании. По едно и също време след полунощ са се приземили 3 самолета - от Лимасол, Лион и Ереван. Имало е обаче само един автобус, който да отведе пасажерите до терминала и се е наложило те да стоят в самолетите над половин час. Но голямата изненада били неработещите ленти за багаж и струпването на куфарите на пътниците от трите полета - над 450 човека, на една обща лента. Тогава имало и проблем с климатиците в салона за пристигащи.