140 антимафиоти атакуваха в 4 града рокерите от “Хелс ейнджълс” - 13 арестувани за рекет, побои и грабежи (Обзор)

Във Велико Търново, София, Варна и Русе иззеха пари и оръжия. Петимата тартори заподозрени в над 20 престъпления

Разбиха рокерска банда за рекет, побои, изнудвания и грабежи, действала от 2014 г. Емо Черния и Пашата от търновския клуб “Хелс ейнджълс” са образували и ръководили престъпната група, а всички участници са членове на мотобратството и криминално проявени.

Мотоклубът Hell's angels, или “Ангели на ада”, е създаден през 50-те години на ХХ век в САЩ и има клонове в десетки държави, включително България. Жълти медии веднага припомниха връзката през годините на някои попфолк звезди с мотобратството.

По света членове на организацията често са били замесени в незаконна дейност. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ Снимка: Фейсбук МИРОСЛАВ ПАШОВ Снимка: Фейсбук

В разбитата у нас банда има и чужденец, постоянно пребиваващ в България, казаха от ГДБОП и прокуратурата. Те дадоха брифинг във Велико Търново в петък, след като предната вечер в града антимафиотите удариха рокерите.

Над 140 служители на ГДБОП са участвали в сложната операция на територията на 7 области, каза Борислав Трайков, шеф на отдел “Контратероризъм” в ГДБОП. Извършени са претърсвания в 27 обекта и 11 коли на територията на Велико Търново и района, както и в София, Русе, Варна и Асеновград. Иззети са пистолет, хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, електронни устройства и още средства, с които са извършвали престъпленията. Както и големи суми пари, телефони и компютри.

Събрани са достатъчно доказателства за извършени престъпления от 12 души - от хулиганство през телесни повреди, принуда, рекет, обявиха от търновската прокуратура. Арестуваните са на възраст от 37 до 67 г., съучаствали са под различна форма.

Петима са ядрото на бандата, обвинени в по над 20 престъпления, единият - за 27. За тях се иска постоянен арест, на останалите е определена парична гаранция между 3 и 6 хил. лв. Тарторите са заплашени със затвор от 5 до 15 г., конфискации и глоби.

Още в четвъртък вечерта неофициално се заговори, че при акцията във Велико Търново са задържани Емил Йорданов - Емо Черния, считан за лидер на Hell's angels за региона, и Мирослав Пашов - Миро Пашата. А арестуваният в Асеновград мъж с прякор Латвиеца е издирван с червена бюлетина от Интерпол.