Пуснаха влаковете между Пловдив и Белозем след катастрофата с камион на прелез

Влак удари камион на прелез между Белозем и Маноле, след като шофьорът не успял да спре на светлинната и звукова сигнализация. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

46-годишният шофьор е откаран в болница за допълнителни прегледи

Движението на влакове между Пловдив и село Белозем, което беше спряно заради катастрофа с товарен автомобил, е възстановено. От час мотрисите могат да минават в отсечката между Маноле и Белозем, където стана инцидента, съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура". 

Както "24 часа" вече писа, пътуващите по направлението Белозем-Пловдив бяха извозвани с автобуси, след като около 11,40 ч. на селскостопански прелез товарен влак удари камион. 46-годишният водач не се съобразил със звуковата и светлинната сигнализация. След катастрофата обяснил, че му е прилошало.

Мъжът е откаран в болница за допълнителни прегледи. Той и машинистът са тествани за употреба на алкохол, пробите им са отрицателни. 

Влак удари камион на прелез между Белозем и Маноле, след като шофьорът не успял да спре на светлинната и звукова сигнализация.

