Камионът от катастрофата, в която загина Сияна, е бил неравномено натоварен

Камионът, предизвикал катастрофата край Телиш в края на март, при която загина 12-годишната Сияна е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран.

Това показва схема схема с натоварването, както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси. Тя е предоставена на БНТ от Агенция "Пътна инфраструктура". Кадър: БНТ

Според експертите при така разположен товар, независимо от състоянието на пътя, рискът камионът да поднесе при ляв завой е голям.

По закон отговорността за разпределението и укрепването на товара е на шофьора.

Тежката катастрофа стана на 31 март на пътя Радомирци - Телиш. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

В сряда бащата на Сияна Николай Попов съобщи, че товарът на камиона е освободен след катастрофата и това е опорочило разследването.