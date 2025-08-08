Майка се вози без колан и с дете в скута, докато мъж раздава газ в скъпо Порше (Видео)

Млада майка се похвали в социалните мрежи с клип, в който демонстрира опасно и безотговорно поведение – тя и детето ѝ летят с висока скорост в луксозно Порше, докато в колата гърми силна музика.

Видеото, качено лично от нея, показва ясно: няма предпазен колан, а малкото ѝ дете е на коленете ѝ. Шофьорът до нея, вместо да спре безумието, я подканя с думите „Я, го дръж" и натиска газта по празен път. Къде точно е заснето, остава неясно, но рискът – очевиден.

Опасното „стори" не остава незабелязано. Младеж, попаднал на кадрите, решава да ги разпространи, за да покаже колко фатално може да бъде подобно пренебрежение към живота – особено към детския.