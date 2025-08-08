С година условно се размина мъж, задигнал бус от Цалапица и го зарязал блъснат в асеновградско село

Направил го пиян, не искал да присвои превозното средство, а само да го ползва

12-месечна условна присъда договори 38-годишен мъж за кражбата на бус "Форд Транзит". Той е признал вината си пред Районния съд в Асеновград, а магистратите са одобрили споразумението. Изпитателният срок на наказанието е 3 г.

На 29 октомври м.г. товарният автомобил изчезнал от улицата в Цалапица, където бил паркиран. В хода на разследването още същия ден полицаи го открили изоставен и блъснат в асеновградското село Избеглии. Щетите от произшествието били на стойност 5274 лв.

Още същият ден извършителят е бил установен и задържан. Престъплението извършил в пияно състояние. Не е искал да отнеме буса за себе си, а само да го ползва. Мъжът няма предишни криминални прояви, без образование е и работи на частно в сферата на строителството. Щетите по форда са възстановени, сега трябва да плати и 754,30 лв. разноски.

Решението на асеновградския съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.