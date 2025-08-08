Родителите на детето с инвалидна количка, свалено от полет: На летищата в Тулуза и Малта нямаше проблем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инвалидната количка, заради която дете беше свалено от полет на летище "Васил Левски", е минала без проблем на летищата в Тулуза и Малта.

Това разказаха родителите на детето Васил и Серие пред Нова тв.

За случая разказа по-рано днес министърът на транспорта Гроздан Караджов. Семейството е било свалено от пилота преди полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair. Причината - количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

„Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва: „Трябва да слизате от самолета", разказа бащата Васил Тодоров.

„Това е ужасно. Буквално бяхме в самолета и те ни свалиха", допълни майката Серие Ходжова.

Семейството живее във Франция от години, където единият от синовете им се лекува от спинална мускулна атрофия. Те закупили билети за отиване и връщане.

"Преди това се информирахме добре, защото за първи път пътуваме с инвалидната количка. Казаха ни, че няма абсолютно никакви проблеми. За идване минахме от Тулуза към Малта и от Малта към София. И на двете летища – нито при чекирането, нито в самолета имаше някакви проблеми", разказа още бащата.

„Аз съм звъняла преди да купим билетите. Отидохме на летището в Тулуза, представихме количката и казаха, че няма проблеми", обясни Серие Ходжова.

За превоза на инвалидни електрически столове, авиокомпанията има изисквания - пътниците да обявят състоянието на стола 48 часа преди полета и батерията да отговаря на определени характеристики. По думите на семейството, тяхната е в норма.

„Имаме доказателства, имаме документи. Батериите са пълни с гел и няма никакви проблеми за пътуване", каза Васил Тодоров.

„Аз им представям документа и им казвам, че преди две седмици сме пътували със същата количка с малкия. Нямало е проблем", обясни Серие Ходжова.

По случая е назначена проверка от Министерството на транспорта.