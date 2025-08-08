ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0:0 в дербито на Северозапада

Гори голям пожар между софийския квартал „Кремиковци“ и село Локорско

Пожар между софийския квартал „Кремиковци“ и с. Локорско Снимка: Фейсбук/ Николас Асенов

Голям горски пожар избухна тази вечер между софийския квартал „Кремиковци" и с. Локорско, съобщи bTV.

От полицията и пожарната потвърдиха за огненото бедствие.

Сигналът е подаден към 20:45 ч., на място са изпратени 8 коли на пожарната и 30 пожарникари.

Горят сухи треви и храсти, районът е труднопроходим. Засега опасност за населените места, над които гори, няма.

По информация на главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" активните огнища за последните 24 часа са 65.

За последното денонощие най-тежка е борбата с огъня в областите Благоевград – при село Илинденци, област Бургас – между Сливово и Гранитец, и двата пожара в Хасковско.

В община Хасково е обявено частично бедствено положение.

На фона на пожарите през последното денонощие, синоптиците предупредиха, че утре има екстремно висока опасност за пожари особено в югоизточните райони, а в неделя и в Северна България.

Пожар между софийския квартал „Кремиковци“ и с. Локорско Снимка: Фейсбук/ Николас Асенов
